Медикам в Москве разрешили бесплатно оставлять автомобили на парковках со шлагбаумом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Врачи и работники всех городских, федеральных и частных медучреждений, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, смогут бесплатно оставлять автомобили не только на парковках, входящих в зону платного парковочного пространства, но и на городских стоянках со шлагбаумом. Об этом ТАСС сообщил в среду заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Возле некоторых медицинских учреждений есть парковки со шлагбаумами закрытого типа. Врачи и медработники, списки которых переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями, могут парковать там свои автомобили бесплатно", - сказал Ликсутов.

C 13 апреля парковка для врачей и медицинского персонала городских клиник, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, бесплатна. 13 и 14 апреля шесть медиков воспользовались данной возможностью, отметил заммэра. Если у врачей возникли какие-либо вопросы, связанные с пользованием парковкой, необходимо обратиться на горячую линию Депздрава по номеру +7 (495) 870-72-95.

За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.