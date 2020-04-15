{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медикам в Москве разрешили бесплатно оставлять автомобили на парковках со шлагбаумом

C 13 апреля парковка для врачей и медицинского персонала городских клиник, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, бесплатна

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Врачи и работники всех городских, федеральных и частных медучреждений, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, смогут бесплатно оставлять автомобили не только на парковках, входящих в зону платного парковочного пространства, но и на городских стоянках со шлагбаумом. Об этом ТАСС сообщил в среду заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Возле некоторых медицинских учреждений есть парковки со шлагбаумами закрытого типа. Врачи и медработники, списки которых переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями, могут парковать там свои автомобили бесплатно", - сказал Ликсутов.

C 13 апреля парковка для врачей и медицинского персонала городских клиник, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, бесплатна. 13 и 14 апреля шесть медиков воспользовались данной возможностью, отметил заммэра. Если у врачей возникли какие-либо вопросы, связанные с пользованием парковкой, необходимо обратиться на горячую линию Депздрава по номеру +7 (495) 870-72-95.

За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Проверку пропусков на транспорте Москвы переведут в автоматический режим
Власти Москвы планируют вводить систему поэтапно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС