Новая программа финансовой поддержки бизнеса Москвы не будет ограничена по цели кредита

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске в ближайшие дни программы кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Так, по ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности правительство города будет субсидировать ставку до 8%.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Новая программа кредитной поддержки малого и среднего бизнеса в Москве не будет ограничена по сферам деятельности предприятий и целям, на которые предприниматели запланируют направить финансовые средства. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Здесь мы не ограничиваем ни по каким сферам деятельности: любой субъект малого и среднего предпринимательства, который работает в Москве, может воспользоваться этими инструментами поддержки. И не ограничиваем по целям кредитования", - сказал Фурсин, подчеркнув, что программы направлены на сохранение жизнедеятельности компаний.

По его словам, субсидирование процентной ставки в пределах ключевой, то есть 6% годовых, будет осуществляться по кредитам, полученным предпринимателями до 15 апреля. "Сейчас мы прорабатываем с банками все условия и порядок выдачи нами субсидий и, соответственно, уже дальнейшую реструктуризацию предпринимателями своих кредитов. После этого предприниматели могут обращаться в банки, реструктуризировать свои кредиты. Этот инструмент действует с 15 апреля и по конец года. Неважно, когда они обратятся за этой финансовой поддержкой", - уточнил глава департамента.

Кредиты, которые будут субсидироваться до 8% годовых, будут касаться соглашений, заключаемых между банком и предпринимателем после 15 апреля. "Точно так же с банками мы сейчас продукт отработаем и отдельно подробно заявим о начале выдачи таких кредитов банками", - добавил Фурсин.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. Так, до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.