Станции московского метро во второй день пропускной системы работают без затруднений

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Станции Московского метрополитена работают без затруднений в четверг утром. Фотографии пустых станций со свободными входами опубликованы в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Станции "Комсомольская", "Домодедовская" и "Царицыно" прямо сейчас. На остальных станциях затруднений также нет, но оставайтесь, пожалуйста, дома", - говорится в сообщении.

11 апреля мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля на всех въездах в Москву в обязательном порядке начали проверять электронные пропуска у водителей машин и их пассажиров, также были организованы проверки специальных цифровых пропусков на станциях метро, из-за чего утром в среду образовались километровые пробки на въездах в столицу и очереди в метро.

В среду Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю наличия цифровых пропусков при входе в метро. Сообщалось, что власти будут поэтапно вводить систему проверки пропусков по "Тройке", "Стрелке" или социальной карте.