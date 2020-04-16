В Москве пассажиры проходят в метро без проверки пропусков

На станциях "Перово", "Царицыно" и "Кантемировская" люди спокойно проходят через турникеты. Сотрудников полиции, по данным на 07:45, нет ни на одной из этих станций, а служба безопасности обращает внимание только на людей с большими сумками.

Пассажиры в метро стараются держать дистанцию и по возможности не садиться вплотную друг к другу. Примерно у половины из них есть медицинские маски.

Аналогичная ситуация складывается и на других станциях метро. Как передает корреспондент ТАСС, на станции метро "Преображенская площадь" проход свободный, очередей нет, люди спускаются в подземку без проверки пропусков. В 08:30 в вестибюле полицейских не было. На одной из самых загруженных в обычные дни - станции "Выхино" - дежурят несколько сотрудников полиции, но они никого не останавливают для проверки пропусков. Пассажиры как и раньше спокойно проходят через турникеты, никаких очередей нет.

15 апреля сотрудники полиции на входах в метро начали сплошную проверку пропусков, что привело на некоторых станциях к огромным очередям, у пассажиров не оказалось возможности для соблюдения дистанции в 1,5 метра. Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, ситуация осложнилась из-за небольшого количества полицейских, проверяющих документы, в час пик.

Система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте была запущена в Москве и Московской области, чтобы контролировать соблюдение жителями режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса. Пропуска требуются для перемещения как на собственном автомобиле, так и на такси, метро и любом другом виде общественного транспорта. Они не нужны только военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, судьям и иным служащим, имеющим удостоверения установленного образца, журналистам и детям до 14 лет. За отсутствие пропуска нарушителю режима самоизоляции грозит штраф до 4 тысяч рублей, а при перемещении на автомобиле - 5 тысяч.

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