Выборочные проверки пропусков в метро продолжаются в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Выборочные проверки пропусков в метро Москвы продолжаются, скоплений людей на станциях и перед ними нет, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе.

Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе. Главное

"Скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются. Оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

В среду Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю наличия цифровых пропусков при входе в метро. Сообщалось, что власти будут поэтапно вводить систему проверки пропусков по "Тройке", "Стрелке" или социальной карте.