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Выборочные проверки пропусков в метро продолжаются в Москве

Ранее сообщалось, что власти будут поэтапно вводить систему проверки пропусков по "Тройке", "Стрелке" или социальной карте

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Выборочные проверки пропусков в метро Москвы продолжаются, скоплений людей на станциях и перед ними нет, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

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"Скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются. Оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

В среду Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю наличия цифровых пропусков при входе в метро. Сообщалось, что власти будут поэтапно вводить систему проверки пропусков по "Тройке", "Стрелке" или социальной карте.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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