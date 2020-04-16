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Курьеры развозят по Москве более 1 млн заказов в сутки

Всего в столице работают 60 тыс. курьеров

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Около 60 тыс. курьеров в Москве ежедневно развозят свыше 1 млн заказов. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Сейчас в Москве работают около 60 тыс. курьеров, которые развозят более 1 млн заказов в сутки. Это все вместе - и интернет-торговля, и доставка непродовольственных товаров", - сказал Немерюк.

Он отметил также, что власти города в ежедневном формате общаются с крупными сетевыми компаниями, которые максимально пытаются увеличить количество поставок онлайн-заказов в день. "Рост среднего чека поднимался выше 9 тыс. рублей в интернет-торговле, это достаточно серьезная цифра, а сейчас он находится на уровне 4,5 тыс. В начале был чуть более ажиотажный спрос", - сказал Немерюк.

До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24490 случаев заражения, выздоровели 1986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (11:05 мск) - добавлена информация после 2-го абзаца. 

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