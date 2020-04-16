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Власти Москвы просят таксистов активнее подключаться к системе проверки спецпропусков

В департаменте транспорта столицы отметили, что за прошедшие сутки к системе подключились более 10 тыс. таксистов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы обратился к водителям такси с просьбой активнее регистрироваться в системе проверки у клиентов цифровых пропусков, необходимых для передвижения по городу.

"Просим таксистов регистрироваться активнее. Конечно, функционал новый, но нам нужна ваша помощь в борьбе с пандемией", - сказали в четверг в пресс-службе департамента. Там отметили, что за прошедшие сутки к системе подключились уже более 10 тыс. таксистов, "приложение работает стабильно".

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Ранее газета РБК сообщила, что Московский профсоюз таксистов обратился к руководителю столичного Дептранса Максиму Ликсутову с просьбой освободить водителей от проверки пропусков у пассажиров. Как отметил председатель профсоюза Николай Кодолов, водители не имеют доступа к базам данных, чтобы проводить проверку, а процедура проверки через приложение "Помощник Москвы" работает нестабильно. Кроме того, по его словам, при предъявлении распечатанного пропуска у таксистов нет реальной возможности проверить его подлинность.

Во вторник вечером замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что водители московских такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. При этом он отметил, что по дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, в случае несовпадения будет выписан штраф.

Он подчеркнул, что департамент транспорта будет ежедневно следить за ситуацией и сверять число заказов и число проверок пропусков.

Приложение "Помощник Москвы" заработало в августе 2015 года. Сервис позволяет жителям столицы быстро фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе.

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