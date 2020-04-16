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Пандемия коронавируса нового типа

Более 3 тыс. анализов на коронавирус еженедельно сдают врачи в Москве

Тесты проходят сотрудники поликлиник, включая врачей выездной службы, дежурных врачей и администраторов, а также сотрудники станции скорой медицинской помощи, стационаров на выявление новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники столичных поликлиник и скорой помощи еженедельно сдают более 3 тыс. анализов на наличие коронавирусной инфекции в рамках профилактики распространения заболевания. Об этом сообщается в четверг на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"В настоящий момент проходит регулярный скрининг сотрудников поликлиник, включая врачей выездной службы, дежурных врачей и администраторов, сотрудников станции скорой медицинской помощи, стационаров на выявление новой коронавирусной инфекции. Каждую неделю среди медицинских работников амбулаторной службы проводится более 3 тыс. анализов", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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