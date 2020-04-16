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Эксперт: загрязнение воздуха в Москве и области от автотранспорта снизилось на 100 тыс. т

Ранее в Мосэкомониторинге отмечали, что за последние шесть дней вблизи автотрасс в Москве концентрация вредных веществ в воздухе снизилась в 2,5 раза

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Объем выбросов загрязняющих веществ в Москве и области из-за сокращения движения автотранспорта снизился в последнее время почти на 100 тыс. т. Об этом заявил в четверг журналистам эксперт экологической площадки Общероссийского народного фронта Александр Коган, представляя доклад о выполнении нацпроекта "Экология".

"Сегодня у нас передвижение машин на 70-80% сокращено, и я приведу такие цифры: по Москве на 56 тыс. т мы сократим выбросы в атмосферу, по Московской области - на 40 тыс. т", - сказал Коган.

Как отметил эксперт, основным загрязнителем в Москве и области является автотранспорт. В год в Москве 937 тыс. т загрязняющих веществ выбрасывается автомобилями и около 100 тыс. т предприятиями, в Московской области - примерно 800 тыс. т выбрасывается автотранспортом и 220 тыс. т - предприятиями, уточнил Коган.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Мосэкомониторинга, вблизи автотрасс в Москве концентрация вредных веществ в воздухе снизилась в 2,5 раза за последние шесть дней. Значительно ниже обычного воздействие на атмосферу мегаполиса основного источника загрязнения - автотранспорта. По информации Центра организации дорожного движения количество автомобилей на столичных автодорогах за две недели снизилось на 55%, при этом загруженность дорог не оценивалась выше одного балла из 10.

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