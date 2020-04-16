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В Гидрометцентре сообщили, что четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, осадки будут преимущественно в виде дождя

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Около 8 мм осадков выпадет в Москве за четверг, что составляет порядка 25% от месячной нормы для апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За сегодняшнюю ночь выпало 4 мм осадков. За день выпадет еще примерно столько же в Москве, а по области и чуть больше. Не менее четверти месячной нормы за сегодня выпадет", - сообщил он.

По словам Вильфанда, осадки в четверг в Московском регионе будут преимущественно в виде дождя. Однако небольшие "эпизоды мокрого снега" также будут наблюдаться. "Будут эпизоды снега. Он будет казаться достаточно мощным, как вчера, но непродолжительным - в течение 15 минут примерно. Пока что погода достаточно хорошая, но уже во второй половине дня, после 15.00, подойдет фронт", - пояснил он.

В марте и начале апреля наблюдался дефицит осадков, отметил метеоролог.

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