В Гидрометцентре сообщили, что четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Около 8 мм осадков выпадет в Москве за четверг, что составляет порядка 25% от месячной нормы для апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За сегодняшнюю ночь выпало 4 мм осадков. За день выпадет еще примерно столько же в Москве, а по области и чуть больше. Не менее четверти месячной нормы за сегодня выпадет", - сообщил он.

По словам Вильфанда, осадки в четверг в Московском регионе будут преимущественно в виде дождя. Однако небольшие "эпизоды мокрого снега" также будут наблюдаться. "Будут эпизоды снега. Он будет казаться достаточно мощным, как вчера, но непродолжительным - в течение 15 минут примерно. Пока что погода достаточно хорошая, но уже во второй половине дня, после 15.00, подойдет фронт", - пояснил он.

В марте и начале апреля наблюдался дефицит осадков, отметил метеоролог.