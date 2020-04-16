В Москве нарушивший самоизоляцию водитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело после того, как водитель, нарушивший режим самоизоляции, попытался дать взятку инспектору ГИБДД за несоставление в его отношении протокола. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в ведомстве, на 45-м километре МКАД для проверки документов инспектор остановил иномарку, за рулем которой находится 32-летний приезжий из ближнего зарубежья. "При оформлении материала по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции") водитель предложил капитану полиции денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей за несоставление административного материала", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД добавили, что момент передачи денег сотруднику полиции был зафиксирован, видеоматериал передан в территориальное ОМВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.