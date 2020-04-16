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Полиция ведет проверку после публикации видео задержания пенсионерки без пропуска в Москве

Ранее житель Москвы опубликовал видео задержания его матери полицейскими, женщина вышла в магазин, расположенный примерно в 100 м от дома, после чего была задержана

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы начала проверку после публикации в интернете видеоролика о задержании в столичном районе Текстильщики пожилой женщины, якобы не имевшей спецпропуска для передвижения по улице в условиях режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"По факту размещения в сети Интернет информации о доставлении в полицию пожилой женщины проводится служебная проверка", - сказали в полиции.

Ранее житель Москвы опубликовал видео задержания его матери полицейскими в Текстильщиках. Мужчина утверждает, что вышел вместе с ней в магазин, расположенный примерно в 100 м от дома, после чего женщина была задержана стражами порядка. Автор видеозаписи утверждает, что его мать страдает рядом хронических заболеваний, в том числе имеет проблемы с сердцем. При этом один из полицейских заявил, что пенсионерка расцарапала ему лицо. Судя по видеозаписи, у ее автора был соответствующий пропуск, а у пожилой женщины его не было.

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