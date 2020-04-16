Москвичи на время госпитализации с коронавирусом смогут поместить питомцев в зоогостиницы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Жители столицы, в случае госпитализации из-за заражения новой коронавирусной инфекцией, могут разместить свое домашнее животное в зоогостинице. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного комитета по ветеринарии.

"Животное можно разместить в зоогостинице государственной ветеринарной службы города Москвы. Для этого медицинским или социальным работникам нужно позвонить на телефон Московской станции по борьбе с болезнями животных 8 (495) 612-12-12 и сообщить информацию о заболевании владельца животного новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работники государственной ветеринарной службы в течение 1,5 часа с момента получения соответствующей информации по телефону выезжают за животным. По прибытии специалисты его осматривают, а владелец оформляет заявление о направлении животного в зоогостиницу. В заявлении можно указать своих представителей, которые смогут в любой момент забрать животное из зоогостиницы.

Отмечается также, что питомцу в зоогостиницу можно передать корм в промышленной упаковке и игрушки, которые возможно дезинфицировать. Кроме того, по телефону Московской станции по борьбе с болезнями животных можно круглосуточно узнать о самочувствии питомца.