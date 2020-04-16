В Москве составили уже 12 тыс. протоколов за нарушение гражданами режима самоизоляции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции на общую сумму 50 млн рублей составлено в Москве, начиная с минувших выходных, за последние сутки этот показатель составил примерно 2 тыс. протоколов. Об этом в четверг сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Если мы с вами возьмем период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали активно уже не только патрулировать, но и привлекать к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, то у нас на сегодняшний день порядка 12 тыс. протоколов составлено сотрудниками полиции на общую сумму 50 млн рублей. За последние сутки это примерно 2 тыс. протоколов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом Данчиков отметил, что ситуация с соблюдением режима самоизоляции в столице пока не улучшается. "Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе. Надеюсь, что вчерашняя и сегодняшняя погода не располагает к прогулкам. Это тоже каким-то образом позволит гражданам остаться дома", - добавил он.

Данчиков также заявил, что в Москве около 13 тыс. полицейских и 3 тыс. сотрудников Росгвардии ежедневно патрулируют улицы и выявляют нарушителей режима самоизоляции.

"У нас достаточно много сотрудников полиции работает на улицах Москвы - порядка 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и около 1 тыс. дружинников. Они ежедневно патрулируют улицы города", - сказал он.

Данчиков уточнил, что они составляют протоколы об административных нарушениях, если фиксируют нарушителей режима самоизоляции. "Дальше эти протоколы передаются уполномоченным сотрудникам административно-технической инспекции для вынесения постановления о сумме штрафа к нарушителям", - добавил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

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