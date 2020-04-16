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Число арестантов в ИВС Москвы сократилось после введения карантина

Сейчас в Москве есть два спецприемника для отбытия административного ареста, в одном содержатся 15 человек, а во втором - всего шесть

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. После введения карантина для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в московских изоляторах временного содержания (ИВС) значительно снизилось число арестантов, отбывающих административный арест. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Сейчас в Москве есть два спецприемника для отбытия административного ареста. Члены ОНК посетили оба и обнаружили, что в приемнике № 1, который рассчитан на 62 человека содержится только 15, а во втором приемнике, рассчитанном на 50 человек, всего шесть арестантов", - сказал Мельников. По его словам, только месяц назад в первом учреждении было порядка 55 арестантов, во втором - не менее 25. "Сотрудники обоих ИВС заявляют, что такое сокращение числа содержащихся в изоляторах связано с режимом самоизоляции", - отметил правозащитник.

По его словам, аналогичную картину по столичным СИЗО составить сложно. "Несколько адвокатов нам сообщили, что суды принимают во внимание эпидемиологическую обстановку и связанный с ней призыв правозащитного сообщества, и стараются по возможности избирать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако о какой-то разгрузке следственных изоляторов нельзя говорить уверенно, так как СИЗО сейчас закрыты для посещений", - добавил он.

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