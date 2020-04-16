Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как подозрение на коронавирус

"Вирус уже активно распространяется внутри города. В этих условиях отличить раннюю степень коронавируса от простого ОРВИ достаточно сложно. Поэтому по предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирус", - сказала Ракова.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Столичные врачи будут ставить диагноз "подозрение на коронавирус" всем пациентам с ОРВИ. Об этом журналистам рассказала в четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она добавила, что эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной. "Мы ежедневно фиксируем рост заболевших, при чем среди них все меньше людей, которые имеют в эпидемиологическом анамнезе поездку за рубеж", - сказала Ракова.

Также заммэра отметила, что пациенты с ОРВИ в Москве будут помещаться под амбулаторное наблюдение, которое предполагает ежедневный контроль за состоянием здоровья через телефонные обзвоны.

"Ко всем пациентам, которые болеют ОРВИ или острыми заболеваниями верхних дыхательных путей, будут относиться более внимательно. Все эти лица будут на амбулаторном уровне помещаться под динамическое наблюдение, которое предполагает ежедневный контроль за состоянием здоровья через телефонные обзвоны. В случае изменения состояния пациента в худшую сторону терапия будет незамедлительно скорректирована", - сказала Ракова.

Она добавила, что если у пациента будет подозрение на воспаление легких, он должен будет пройти обследование в амбулаторных КТ-центрах (компьютерной томографии). Эти центры позволяют комплексно обследовать пациента. На сегодняшний день в городе работает более 40 таких центров.

"За прошедшие три дня в этих КТ-центрах провели 7 тыс. исследований. У 30% людей выявлены ранние стадии пневмонии и 3 тыс. человек уже выдали лекарства для того, чтобы они лечились на дому", - сказала заммэра.

Кроме того, всем пациентам с ОРВИ в Москве будут в обязательном порядке выдаваться именные постановление главного санитарного врача о том, что они должны находится в изоляции 14 дней.

"Для того чтобы предотвратить распространение инфекции в городе, всем этим лицам будут в обязательном порядке выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находится в изоляции 14 дней. Более того, такое же постановление будет выдаваться и их родственникам, для того чтобы они находились в изоляции, за исключением каких-то элементарных повседневных нужд, таких как, допустим, сходить в магазин или ряду других", - сказала Ракова.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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