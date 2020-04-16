Власти Москвы восстановили 220 тыс. аннулированных ранее цифровых пропусков ИП

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти столицы восстановили 220 тыс. ранее аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе московского департамента информационных технологий (ДИТ).

"220 тыс. пропусков индивидуальных предпринимателей были восстановлены департаментом информационных технологий. Соответствующие сообщения придут предпринимателям на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении пропуска. ДИТ приносит свои извинения и благодарит тех, кто своевременно известил о проблемах", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил в четверг в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, данные пропуска были ранее аннулированы в связи с расхождениями баз ДИТа и Федеральной налоговой службы. После обращения граждан была проведена тотальная сверка и пропуска были восстановлены.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера была введена для того, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции. Оформление пропусков началось с 13 апреля. Уже на следующий день в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу сообщили, что жители Москвы за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков, однако после первичных проверок около 900 тыс. из них решили аннулировать.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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