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Пандемия коронавируса нового типа

Производители медицинского оборудования безвозмездно передали приборы в Коммунарку

Больница получила два вида сорбционных колонок для лечения тяжелых осложнений при вирусной пневмонии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Два участника Московского инновационного кластера, компании "Нанолек" и "Эфферон", безвозмездно передали в городскую больницу в Коммунарке разработанные ими медицинские приборы для лечения тяжелых осложнений у пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

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В больницу передали два вида сорбционных колонок для лечения тяжелых осложнений при вирусной пневмонии. При этом одна из них может также применяться для очищения крови при сепсисе.

Колонки были апробированы на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова и разрешены к применению в клинической практике. Как отметили в пресс-службе, их уже применяют в больницах ряда городов России для лечения сепсиса, бактериально-вирусной пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома и "цитокинового шторма" - опасной для жизни реакции иммунной системы на острое воспаление.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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