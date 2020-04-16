Более 500 тыс. человек перестали ездить на транспорте в Москве после введения пропусков

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подсчитал, что после введения пропускного режима 15 апреля количество пассажиров на личном и городском транспорте в Москве снизилось на 575 тыс. или на 15% от показателей дня накануне, 14 апреля. Об этом ТАСС сообщили в учреждении.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Мы проанализировали количество людей, которые передвигались в Москве вчера, 15 апреля, на личном транспорте и всех видах городского транспорта по сравнению со вторником, 14 апреля. 15 числа по сравнению с 14 апреля стали меньше передвигаться по городу на 15%", - сказал собеседник агентства. По его словам, больше всего сократилось количество пользователей личного транспорта: на 429 тыс. человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно было с 13 апреля. С 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.

После 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.