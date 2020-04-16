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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Умершие были в возрасте от 29 до 88 лет

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Еще 14 человек с новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве за сутки. Среди них - пациенты от 29 до 88 лет, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

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"В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 29 до 88 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчин 29 и 39 лет был установлен диагноз "двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом".

"Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом. Трое из скончавшихся находились на лечении в частных клиниках, еще один - в федеральном медицинском центре", - уточнили в штабе.

Всего количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа в Москве достигло 127.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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