Прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" в Москве продлили до конца лета

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в ежегодном конкурсе для предпринимателей "Прорыв года" в Москве продолжится до 28 августа. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра Москвы.

"Впервые премия вручалась в прошлом году, и уже тогда в оргкомитет прислали 35 тыс. заявок. Несколько тысяч зрителей собрала церемония награждения. Итоги второго конкурса мы тоже обязательно подведем, но позже, когда ситуация будет подходящей. А пока решено продлить заявочную кампанию до конца лета, чтобы еще больше предпринимателей могли принять участие", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Участвовать в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. Финалистов выберут москвичи с помощью голосования на портале "Активный гражданин". Члены экспертного совета определят победителей в десяти номинациях.