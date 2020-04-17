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Прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" в Москве продлили до конца лета

В конкурсе смогут участвовать представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в ежегодном конкурсе для предпринимателей "Прорыв года" в Москве продолжится до 28 августа. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра Москвы.

"Впервые премия вручалась в прошлом году, и уже тогда в оргкомитет прислали 35 тыс. заявок. Несколько тысяч зрителей собрала церемония награждения. Итоги второго конкурса мы тоже обязательно подведем, но позже, когда ситуация будет подходящей. А пока решено продлить заявочную кампанию до конца лета, чтобы еще больше предпринимателей могли принять участие", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Участвовать в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. Финалистов выберут москвичи с помощью голосования на портале "Активный гражданин". Члены экспертного совета определят победителей в десяти номинациях.

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