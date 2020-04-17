Москвичи смогут посетить виртуальные экскурсии по крышам павильонов ВДНХ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ВДНХ подготовила виртуальные экскурсии по крышам своих павильонов. Они приурочены к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест, который отмечается 18 апреля, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Советские архитекторы украшали павильоны главной выставки страны статуями трудящихся. По задумке создателей, каждая из скульптур была "говорящей": она подсказывала посетителям, чему посвящен тот или иной павильон. В рамках спецпроекта "Люди над людьми" мы расскажем, как создавали эти статуи, что символизируют их жесты, позы и одежда, а также как связаны памятники с культурой народов Советского Союза", - приводятся в сообщении слова автора виртуальной экскурсии, куратора музея ВДНХ Павла Нефедова.

Отмечается, что экскурсия пройдет в шести павильонах ВДНХ: № 1 "Центральный", № 18 "Республика Беларусь", № 51 "Мясная промышленность", № 58 "Земледелие" (бывший павильон "Украинская ССР"), № 59 "Зерно" (бывший павильон Московской области) и № 71 "Атомная энергия" (бывший павильон РСФСР).

В рамках проекта "Люди над людьми" организаторы экскурсии также планируют рассказать о скульптурах на павильонах № 11 "Металлургия" (бывший павильон Казахской ССР), № 67 "Советская печать" (бывший павильон Карело-Финской ССР) и № 68 Республики Армении ("Угольная промышленность", бывший павильон Сибири).

Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. Он был установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Цель - привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.