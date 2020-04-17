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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 48 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за последние сутки

Всего в медцентре на лечении находятся 501 человек

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. 501 человек находится на лечении в больничном комплексе в Коммунарке, выписаны за сутки 48 пациентов. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

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"На 07:30 на лечении находится 501 пациент. Поступили 64, выписаны за сутки 48", - написал Проценко.

По его словам, всего в больнице проходят лечение 499 человек с диагнозом "внебольничная пневмония", коронавирус подтвержден у 351 пациента. В отделении реанимации находятся 45 пациентов, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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