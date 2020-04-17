Синоптики не прогнозируют потепление в Москве в ближайшее время

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Погода в столице в ближайшие дни не преподнесет сюрпризов - температура днем в среднем будет колебаться в диапазоне 5-8 градусов тепла, сообщил ТАСС в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Совершенно однородная погода. Она сохранится и в начале следующей недели. Преобладающими дневными температурами будут 5-8 градусов тепла. Устойчивая синоптическая ситуация", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный режим около и чуть ниже нормы. "Весна как весна. Иногда на 1-2 градуса ниже нормы, но это чепуха", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве прогнозируется 5-7 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 6-8 градусов тепла, в понедельник и вторник - 6-11 градусов тепла.