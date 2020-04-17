{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики не прогнозируют потепление в Москве в ближайшее время

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура днем в среднем будет колебаться в диапазоне 5-8 градусов тепла
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Погода в столице в ближайшие дни не преподнесет сюрпризов - температура днем в среднем будет колебаться в диапазоне 5-8 градусов тепла, сообщил ТАСС в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Совершенно однородная погода. Она сохранится и в начале следующей недели. Преобладающими дневными температурами будут 5-8 градусов тепла. Устойчивая синоптическая ситуация", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный режим около и чуть ниже нормы. "Весна как весна. Иногда на 1-2 градуса ниже нормы, но это чепуха", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве прогнозируется 5-7 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 6-8 градусов тепла, в понедельник и вторник - 6-11 градусов тепла.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы рассказали, когда настанет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией
По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, пик ожидается в ближайшие две-три недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС