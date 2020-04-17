Число квартирных краж в Москве снизилось на четверть

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Количество квартирных краж, совершенных в Москве за первый квартал этого года, сократилось почти на четверть, а число мошенничеств резко возросло. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в прокуратуре Москвы.

"За январь-март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число квартирных краж снизилось на 23% (с 286 до 219)", - сообщили в прокуратуре. На 19% сократилось количество грабежей (745), на 27% - разбоев (132), на 38% - изнасилований (19), на 28% - число убийств (54) и на 27% - число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (165), в том числе на 16% стало меньше таких случаев со смертельным исходом.

Вместе с тем, сообщили в прокуратуре, резко - на 28,8% - выросло число мошенничеств (до 10,8 тыс. или 28% всех зарегистрированных преступлений в городе). На 8,8% выросло число краж (15,4 тыс.).

В итоге общее число зарегистрированных в первом квартале этого года преступлений в столице выросло на 10% - до 38,9 тыс.