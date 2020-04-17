{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на дорогах Москвы оценивается 0 баллов из 10 в период самоизоляции

В ЦОДД отметили, что пробок на въездах в столицу не зафиксировано

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Движение на дорогах Москвы в пятницу утром оценивается в ноль баллов из максимальных 10. Также на въездах пробок не было, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

"На въездах сегодня пробок не было, движение свободное. Сотрудниками ГИБДД ведется выборочная проверка автомобилей, без задержки потока", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы рассказали, когда настанет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией
По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, пик ожидается в ближайшие две-три недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС