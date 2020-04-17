Движение на дорогах Москвы оценивается 0 баллов из 10 в период самоизоляции

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Движение на дорогах Москвы в пятницу утром оценивается в ноль баллов из максимальных 10. Также на въездах пробок не было, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

"На въездах сегодня пробок не было, движение свободное. Сотрудниками ГИБДД ведется выборочная проверка автомобилей, без задержки потока", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.