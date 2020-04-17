Более 590 человек с коронавирусом находятся на лечении в Филатовской больнице

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в московской больнице №15 имени Филатова с 502 увеличилось до 591. Всего в медицинском учреждении на утро пятницы проходят лечение 1 487 человек, сообщил на своей станице в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

Филатовская больница является одной из основных баз по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в столице.

"Всего на лечении 1 487 [человека]. Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 591, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией у беременных и родильниц - 25", - написал Вечорко, уточнив, что за сутки выписаны 130 пациентов, поступили 150.

В больнице проходит лечение 1 431 пациент с диагнозом "внебольничная пневмония", в реанимации сегодня находятся 122 человека, из них 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.