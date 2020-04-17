В Москве машину с поддельной маркировкой СК отправили на спецстоянку

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в Москве автомобиль со специальной маркировкой, аналогичной символике Следственного комитета (СК), владелец которой нанес ее на свою машину незаконно. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, водителю грозит административный арест.

"При надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоиспекции на Онежской улице был выявлен автомобиль Ford Focus без государственных номерных знаков, имеющий цветографическую схему автомобилей оперативных служб. Световые приборы и светопропускаемость стекол машины явно не соответствовали требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что за рулем машины находился ее владелец - 25-летний москвич. Удалять наклейки с кузова автомобиля и тонировочную пленку со стекол на месте он отказался. "Транспортное средство помещено на специальную охраняемую стоянку", - добавили в управлении.

В отношении водителя составлены семь материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.26.1 ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), 12.5.3.1 ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"), 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), 12.2.2 ("Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков"), 12.5.6 ("Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб"), 12.4.1 ("Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета"), 20.25 ("Уклонение от исполнения административного наказания"), а также статьей 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". По одной из этих статей водителю грозит административный арест.

В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения в соответствии с законодательством.

Судя по видео, предоставленном в пресс-службе ГИБДД Москвы, маркировка на машине правонарушителя соответствует той, которая используется на машинах СК.