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Пандемия коронавируса нового типа

Масштабную дезинфекцию в четвертый раз проведут в Москве 18 апреля

Для дезинфекции используются специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в субботу, 18 апреля. Предстоящая дезинфекция будет уже четвертой с конца марта, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Особое внимание, по его словам, будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.

Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

"Для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

В недоступных для техники местах обработку выполняют вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники. По словам Петра Бирюкова, также ежедневно в Москве проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов. Дезинфицирующими препаратами тщательно обрабатываются входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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