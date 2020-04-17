Задержанным в Москве за незаконное ношение полицейской формы оказался участник Pussy Riot

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мужчиной, которого задержали за незаконное ношение полицейской формы в центре Москвы, оказался участник группы Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали Верзилова, когда он разгуливал по Хохловскому переулку в Москве в полицейской форме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Хохловском переулке задержали 32-летнего жителя столицы, который осуществил незаконное ношение формы сотрудника полиции МВД России. Также он находился на расстоянии более 500 м от места фактического проживания в нарушение требований режима самоизоляции. На него составлены административные протоколы за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов и за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.

Петр Верзилов был участником групп "Война" и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве Верзилов и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.