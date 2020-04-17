Щербинский завод сделал лифты для больниц, где будут лечить зараженных коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Щербинский лифтостроительный завод Москвы за три рабочих дня произвел партию больничных лифтов для медицинских учреждений в пяти городах России, которые будут принимать зараженных коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"По данным за 2019 год, в Москве производится 13,2% всей промышленной продукции России. Сегодня высокие стандарты качества, многолетний опыт работы и современные технологии позволяют московской промышленности внести ощутимый вклад в борьбу с коронавирусом: 19 лифтов направятся в пять российских городов", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что семь больничных лифтов производства Щербинского лифтостроительного завода поступят в инфекционные отделения районных больниц Бронниц и Наро-Фоминска Московской области. Еще двенадцать больничных лифтов направлены в многофункциональные медицинские центры Министерства обороны России, расположенные в Улан-Удэ, Оренбурге и Новосибирске.

"Специальные кабины больничных лифтов позволяют транспортировать в том числе и лежачих больных. Режим приоритетного вызова для перевозки пациентов в сопровождении медперсонала дает возможность пользоваться лифтом без остановок на других этажах. В остальное время устройство работает как обычный пассажирский лифт", - говорится в сообщении.