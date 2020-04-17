{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Суд в Москве не стал принудительно госпитализировать пенсионерку, задержанную у дома

Ее адвокат Оксана Опаренко отметила, что желание отправить женщину в психиатрическую больницу было вызвано ее нервной реакцией на задержание

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Люблинский районный суд Москвы отказался принудительно госпитализировать 63-летнюю москвичку Наталью Шубину, которую ранее задержали за выход из дома без спецпропуска в столичном районе Текстильщики. Об этом ТАСС сообщила адвокат Оксана Опаренко из организации "Правозащита Открытки", которая представляет интересы пенсионерки.

На эту тему
Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе. Главное

"После задержания полицейские передали женщину врачам психиатрической больницы № 13, где прошло выездное заседание Люблинского суда. Врачи и полиция настаивали на принудительной госпитализации женщины. Однако и я, и сама Шубина, и прокуратура были против такого решения. В итоге суд принял решение отказать полиции и врачам в их требовании. Шубину сейчас отпустят домой, ее сопровождает сын", - рассказала адвокат.

По ее словам, пенсионерка никогда не состояла на учете в ПНД и не состоит там сейчас. "Из хронических заболеваний у нее только проблемы с сердцем, так что желание отправить Шубину в психиатрическую больницу было вызвано лишь ее нервной реакцией на задержание", - подчеркнула Опаренко. Она добавила, что, с ее точки зрения, полицейские сами допустили ряд нарушений нормативных актов при задержании. "Во-первых, она вышла в магазин, который находится в пределах 100 м от ее дома. Во вторых, полицейские требовали от нее спецпропуск, который полагается автомобилистам и тем, кто передвигается на общественном транспорте. А она передвигалась исключительно пешком", - отметила адвокат. По ее словам, защита намерена обжаловать действия полиции, но пока не может этого сделать из-за закрытия судов на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы начала проверку после публикации в интернете видеоролика о задержании в столичном районе Текстильщики пожилой женщины, не имевшей спецпропуска для передвижения по улице в условиях режима самоизоляции. Видео задержания его матери полицейскими в Текстильщиках опубликовал житель Москвы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве за сутки составили более 1,5 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС