Суд в Москве не стал принудительно госпитализировать пенсионерку, задержанную у дома

"После задержания полицейские передали женщину врачам психиатрической больницы № 13, где прошло выездное заседание Люблинского суда. Врачи и полиция настаивали на принудительной госпитализации женщины. Однако и я, и сама Шубина, и прокуратура были против такого решения. В итоге суд принял решение отказать полиции и врачам в их требовании. Шубину сейчас отпустят домой, ее сопровождает сын", - рассказала адвокат.

По ее словам, пенсионерка никогда не состояла на учете в ПНД и не состоит там сейчас. "Из хронических заболеваний у нее только проблемы с сердцем, так что желание отправить Шубину в психиатрическую больницу было вызвано лишь ее нервной реакцией на задержание", - подчеркнула Опаренко. Она добавила, что, с ее точки зрения, полицейские сами допустили ряд нарушений нормативных актов при задержании. "Во-первых, она вышла в магазин, который находится в пределах 100 м от ее дома. Во вторых, полицейские требовали от нее спецпропуск, который полагается автомобилистам и тем, кто передвигается на общественном транспорте. А она передвигалась исключительно пешком", - отметила адвокат. По ее словам, защита намерена обжаловать действия полиции, но пока не может этого сделать из-за закрытия судов на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы начала проверку после публикации в интернете видеоролика о задержании в столичном районе Текстильщики пожилой женщины, не имевшей спецпропуска для передвижения по улице в условиях режима самоизоляции. Видео задержания его матери полицейскими в Текстильщиках опубликовал житель Москвы.