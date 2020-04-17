Суд оштрафовал москвича за поход в интернет-кафе за 500 м от дома

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал жителя столицы на 15 тыс. рублей за нахождение в интернет-кафе в период самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"17 апреля судом вынесено постановление о признании виновным Сыталганова Тилека в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. Он находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания", - сказали в пресс-службе суда.

Игнорируя неоднократные разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения самоизоляции и соблюдения требований указа мэра Москвы, он продолжал находиться в общественном месте, в интернет-кафе "Центр киберспорта", при отсутствии какой-либо необходимости, пояснили в суде.

Также Тверской суд в пятницу оштрафовал на 15 тыс. рублей еще одного жителя Москвы. "11 апреля гражданин Толчёнкин В. В. находился в магазине, где осуществлял трудовую деятельность, на расстоянии 16 км от места проживания, вопреки требованиям предписания Роспотребнадзора, а также игнорируя соблюдение требований указа мэра Москвы. Он находился в общественном месте, на улице, при отсутствии каких-либо оснований, тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП", - рассказали в суде. Это уже 27-й штраф, выписанный за нарушение самоизоляции в отношении граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.