{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Суд оштрафовал москвича за поход в интернет-кафе за 500 м от дома

Сумма штрафа составила 15 тыс. рублей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал жителя столицы на 15 тыс. рублей за нахождение в интернет-кафе в период самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"17 апреля судом вынесено постановление о признании виновным Сыталганова Тилека в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. Он находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания", - сказали в пресс-службе суда.

Игнорируя неоднократные разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения самоизоляции и соблюдения требований указа мэра Москвы, он продолжал находиться в общественном месте, в интернет-кафе "Центр киберспорта", при отсутствии какой-либо необходимости, пояснили в суде.

Также Тверской суд в пятницу оштрафовал на 15 тыс. рублей еще одного жителя Москвы. "11 апреля гражданин Толчёнкин В. В. находился в магазине, где осуществлял трудовую деятельность, на расстоянии 16 км от места проживания, вопреки требованиям предписания Роспотребнадзора, а также игнорируя соблюдение требований указа мэра Москвы. Он находился в общественном месте, на улице, при отсутствии каких-либо оснований, тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП", - рассказали в суде. Это уже 27-й штраф, выписанный за нарушение самоизоляции в отношении граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве за сутки составили более 1,5 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС