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Пандемия коронавируса нового типа

Аккаунт оперативного штаба Москвы по коронавирусу появился в Instagram

У оперштаба Москвы также есть официальная страница во "ВКонтакте" и канал в Viber

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу в Москве завел официальный аккаунт в соцсети Instagram.

"Сейчас крайне важно распространять достоверную информацию о коронавирусе в Москве. Поэтому мы расширяем свое присутствие в социальных сетях и запускаем официальный аккаунт оперштаба Москвы в Instagram", - сообщили в пятницу в штабе.

Там уточнили, что на странице пользователи смогут оперативно и в удобном формате получать последние данные о заболевших, актуальную статистику и новости о решениях московских властей.

У оперативного штаба Москвы также есть официальная страница во "ВКонтакте" и канал в Viber.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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