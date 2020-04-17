В Москве за сутки принудительно госпитализированы более 130 нарушителей карантина

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 130 жителей Москвы с подтвержденным коронавирусом, проходивших лечение на дому и нарушивших режим самоизоляции, принудительно госпитализировали за последние сутки, сообщили в пятницу в пресс-службе Главного контрольного управления Москвы.

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"За сутки в Москве зафиксировано 134 нарушения самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформлены штрафы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что заболевшие были доставлены в обсервационные центры для дальнейшего принудительного лечения. Там их будут наблюдать специалисты до полного выздоровления.

В четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в городе, всем пациентам с ОРВИ будет в обязательном порядке выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в изоляции 14 дней.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (15:59 время мск) — добавлены подробности по тексту.