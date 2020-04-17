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Около 5 тыс. автомобилей не пустили в Москву с начала действия электронных пропусков

Специальные пропуска начали действовать с 15 апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Около 5 тыс. автомобилей не пропустили на въездах в Москву с начала действия специальных цифровых пропусков, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Всего с 15 апреля, когда начали действовать электронные пропуска, в Москву не пустили около 5 тыс. автомобилей", - сказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что более 12 тыс. водителей машин не пустили в Москву с 12 апреля, когда все въезды в город были частично перекрыты. Это те люди, которые нарушили режим самоизоляции, многие их машины были с региональными номерными знаками.

С 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД в обязательном порядке проверяют электронные пропуска у водителей машин и их пассажиров. Проверки пока не сплошные, машины останавливали выборочно.

В минувшую субботу мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным. Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта: мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

В новость были внесены изменения (16:01 время мск) — добавлена информация по тексту.

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