Женщина с коронавирусом нарушила карантин и покинула квартиру для оплаты кредита

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы получил первое административное дело о нарушении гражданином карантина - в отношении находившейся на домашнем лечении от коронавирусной инфекции женщины, покинувшей квартиру для оплаты кредита. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В суды поступило еще три материала по 6.3 КоАП РФ. Один из материалов поступил в Коптевский суд - женщине вменено в вину то, что она, будучи лицом, находящимся на изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции, для оплаты кредита покинула место проживания. Суду предстоит исследовать все обстоятельства дела, установить наличие состава правонарушения", - сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Судебное заседание еще не назначено.

Всего за последние дни суды Москвы оштрафовали 30 граждан за нарушение режима самоизоляции, зарегистрированы, но не рассмотрены материалы еще на трех человек. Также зарегистрированы в различных судах Москвы административные материалы в отношении шести юридических лиц, нарушивших режим повышенной готовности, введенный указом мэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Наложен запрет и на работу непродовольственных магазинов, мест общественного питания, парикмахерских, салонов красоты, кинотеатров.