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Москва попросила выделить 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что городу требуются бригады специалистов-реаниматологов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москва попросила Минобороны выделить 20 бригад специалистов-реаниматологов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах с президентом Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин.

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"Самое главное не только разворот коек, мощностей, но и кадры. В первую очередь, для такой работы требуются бригады реанимации. Я к вам обращался с просьбой дать поручение министерству обороны выделить для Москвы 20 бригад специалистов в области реанимации. С министром обороны мы отработали ваше поручение, как он доложил, они приступили к работе", - сказал Собянин.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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