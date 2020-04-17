Собянин открыл новую инфекционную больницу в Вороновском, построенную за месяц

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта. Хотя в нынешних условиях больница будет принимать только заболевших новой коронавирусной инфекцией, после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекций. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций двух-трехэтажных общежитий на участке около 40 га. В общей сложности для больницы закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.

"Все основные строительные работы в течение месяца завершены. Клиника не временная, а считается капитальной, и будет служить еще десятилетия после того, как мы закончим борьбу с коронавирусом, что чрезвычайно важно. <...> Сегодня передаем весь этот комплекс медикам, которые уже начинают проходить обкатку на этой больнице. С понедельника здесь появятся уже первые пациенты. Объект важнейший, конечно, в такие короткие сроки сделать его было практически невозможно", - сказал Собянин.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новая инфекционная больница в поселении Вороновское в Новой Москве примет первых пациентов в понедельник, 20 апреля, все строительные работы здесь завершили за месяц. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Создан огромный объект, 80 тыс. кв. м. Это полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест (с возможностью расширения до 900 коек и трансформации каждой койки под реанимационную в течение 24 часов - прим. ТАСС), оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и так далее, все, что необходимо для работы. Помимо этого проложено около 100 магистральных и внутренних коммуникацией, обеспечение газом, электроэнергией, водой, теплом, и созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженные или представляющие опасность", - сказал мэр.

Он добавил, что на объекте работали 300 строительных подразделений и организаций; единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники. По его словам, "строители совершили подвиг, теперь слово за медиками". Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. Демихова, в клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов. Департаментом здравоохранения Москвы ведется работа по набору персонала для нового учреждения, по состоянию на 15 апреля в инфекционную больницу принято 266 сотрудников.

"Спасибо коллективу, что согласились принять на себя такую нелегкую миссию. Во-первых, сама история непростая, а выйти в новую клинику вдвойне сложно. Я считаю, что вы с такой задачей справитесь, тем более что коллектив создается на основе клиники имени Демихова, которая уже месяц работает с COVID, и уже есть высокие компетенции в этой области, что чрезвычайно важно", - обратился мэр к врачам. Собянин поблагодарил строительные организации, инженеров, прорабов, рабочих, которые создали в короткие сроки данный объект, "чтобы обеспечить борьбу с коронавирусом, здоровье и жизнь москвичей, граждан России".

О больнице и коронавирусе

"Клиника создана по всем требованиям, предъявляемым к инфекционной больнице. Это не временное сооружение, которые мы видим за границей, показывают, когда в ряд выкладываются сотни больных с маленькими перегородками, это мельцеровские боксы, созданные по всем требованиям к работе с инфекционными больными, с индивидуальной вытяжкой, с полным обеззараживанием и воздуха, и стоков, и так далее - то есть исключено попадание инфекции в атмосферу или в окружающую среду. Больница оснащена реанимационным оборудованием, операционными, общежитиями для персонала, вплоть до небольшого спортзала", - сказал Собянин.

Как уточнил заммэра Андрей Бочкарев, на территории новой больниц "полностью укомплектованы" жилые зоны и зоны отдыха для медперсонала, специально закуплены все необходимые комплекты одежды. Здесь будет развернута специализированная цифровая радиосвязь для персонала.

"Нужно иметь в виду, что клиника стоит в чистом поле, в отдалении от крупных населенных пунктов. Для строительства это значило, что мы вынуждены были проложить 15 км магистральных газопроводов, 30 км электрических кабелей, внутриплощадочных коммуникаций около 70 км, 20 км дорог, и так далее. То есть в целом, конечно, это грандиозное сооружение построил в чистом поле город за месяц. В практике строительства в России ничего подобного никогда не было. Ну, и самое главное, не только построить, главное, чтобы здесь работали квалифицированные кадры - врачи, медсестры, младший медицинский персонал", - сказал Собянин.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница была построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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