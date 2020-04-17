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Пандемия коронавируса нового типа

Специалисты МЧС продезинфицировали Казанский и Курский вокзалы Москвы

Для дезинфекции потребовалось более 10 тыс. литров специального раствора

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России провели дезинфекцию Казанского и Курского вокзалов в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Почти 50 тыс. кв. м внутренних помещений и около 77 тыс. кв. м прилегающей территории обработали спецраствором подразделения Центра "Лидер" на Казанском и Курском вокзалах за два дня. Для дезинфекции им потребовалось более 10 тыс. литров хлоросодержащего водного раствора. Для работ привлекались 30 человек личного состава", - сказали в пресс-службе.

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В МЧС отметили, что дезинфекция проводилась в основных вокзальных комплексах, на перронах, в служебных помещениях, входных группах, лифтах и на эскалаторах, лестничных маршах, а также местах общего пользования, поручнях и перилах. На 20 апреля запланирована дезинфекция Белорусского вокзала.

За последние сутки сотрудники ГУ МЧС России по Ярославской области провели дезинфекцию внутренних помещений, фасадов и прилегающих территорий железнодорожных вокзалов Ярославль-Главный, Московского, Даниловского, а также ярославского автовокзала. Также сотрудники региональных главков МЧС дезинфицировали аэропорт в Благовещенске и городской железнодорожный вокзал в Кемерове. Хабаровские спасатели провели обработку специальным раствором придомовых территорий и остановок общественного транспорта в городе, а камчатские - здания одного из крупных торговых предприятий краевого центра и прилегающую к нему территорию.

Всего, как отметили в пресс-службе, с начала апреля специалисты МЧС обработали более 1,4 тыс. км дорог, более 4 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, 134 лечебных и 108 образовательных учреждений, 861 объект социального обслуживания, более 3,6 тыс. собственных объектов министерства и около 7,5 тыс. единиц техники.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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