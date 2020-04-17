Меры безопасности около храмов в Москве и Подмосковье на Пасху будут усилены

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Столичные и подмосковные полицейские усилят меры безопасности около храмов на Пасху, которая отмечается 19 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские Москвы и Московской области в период проведения пасхальных мероприятий усилят меры безопасности у храмов", - сказал собеседник агентства. Также будут усилены и меры пожарной безопасности.

Источник подчеркнул, что на граждан, остановленных возле церквей и храмов, могут быть составлены протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы") и наложен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовал духовенству Русской православной церкви (РПЦ) призывать прихожан оставаться дома на Пасху. Рекомендации будут применяться и дополняться по усмотрению епархиальных архиереев с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

Ранее в Москве и Подмосковье был введен режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. В остальных случаях может быть выписан штраф.

В новость были внесены изменения (17:49 время мск) — добавлены подробности по тексту.