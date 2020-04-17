Собянин: медицинская система Москвы обеспечена всеми мощностями как минимум на две недели

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Система здравоохранения Москвы обеспечена дополнительными мощностями как минимум на две недели, в столице удалось создать необходимый "запас прочности". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в интервью Первому каналу .

"Для нас сегодня главная задача - обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы. Сегодня он создан. Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя - мы точно обеспечены дополнительными мощностями", - сказал он.

"Не буду загадывать до конца, но по крайней мере на ближайшую перспективу, которую мы видим, мы уверены, что медицинская система справится с теми задачами, которые перед ней стоят. И это, пожалуй, самое главное", - добавил Собянин.

В Москве, по информации оперативного штаба, на утро пятницы было зафиксировано более 18 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Мэр столицы Сергей Собянин 29 марта расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Наложен запрет и на работу непродовольственных магазинов, мест общественного питания, парикмахерских, салонов красоты, кинотеатров.

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