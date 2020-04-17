{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Около 50 тыс. магазинов в Москве закрылись из-за пандемии коронавируса

Всего в столице 68 тыс. магазинов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Около 50 тыс. магазинов в Москве приостановили свою работу для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва" руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Если общая масса - 68 тыс. [магазинов], порядка 50 тыс. магазинов у нас закрыто", - сказал Немерюк.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Он добавил, что в Москве непродовольственные магазины функционируют только на доставку - это различные сетевые магазины, интернет-магазины, они ежедневно доставляют большое количество товаров горожанам. В столице продолжают функционировать почти 18 тыс. продовольственных магазинов.

По словам Немерюка, торговля функционирует в непростом режиме, ежедневно 300 тыс. человек, занятых в этой сфере, выходят на работу - это продавцы, кассиры, грузчики, водители.

"Почти месяц назад был всплеск спроса на разные группы товаров, начиная от бакалеи, на консервную продукцию, на масло подсолнечное <....> По каким-то позициям у нас был десятикратный спрос, рост спроса на отдельные группы товаров. Работали в усиленном режиме, но справились с этим. Сейчас торговля работает стабильно", - сказал Немерюк.

Также он сообщил об отсутствии ценовых колебаний на 52 группы товаров первой необходимости, кроме периодических скачков стоимости некоторых сезонных овощей и фруктов.

"У нас есть 52 товара первой необходимости, цены на которые мы мониторим. Причем этот мониторинг начался еще в 2014 году, затем группа товаров несколько расширилась, мы постоянно в ежедневном формате смотрим эти позиции по росту цен. На эти 52 позиции роста как такового нет, но есть некие сезонные колебания на овощную и фруктовую группу товаров", - сказал Немерюк

Он напомнил, что в связи с повышенным вниманием к теме распространения коронавируса, был искусственно создан ажиотаж вокруг имбиря, чеснока и лимона. "Говорилось, что они якобы помогают при профилактике коронавируса. [Стоимость] имбиря выросла в четыре раза, чеснока - в несколько раз. Имбиря в стране хватает, в опте цена около 400 рублей, доходит до 900 рублей. Когда лимоны турецкие перестали поставляться из-за сезона, пошли аргентинские", - пояснил он, добавив, что сейчас цены на эти продукты находятся на обычном уровне.

В Москве с 29 марта введен для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

В новость были внесены изменения (20:04 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Москве покатившийся по парковке автомобиль без водителя насмерть сбил 86-летнего мужчину
Инцидент произошел на улица Миклухо-Маклая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС