Около 50 тыс. магазинов в Москве закрылись из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Около 50 тыс. магазинов в Москве приостановили свою работу для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу в эфире радиостанции " Говорит Москва " руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он добавил, что в Москве непродовольственные магазины функционируют только на доставку - это различные сетевые магазины, интернет-магазины, они ежедневно доставляют большое количество товаров горожанам. В столице продолжают функционировать почти 18 тыс. продовольственных магазинов.

По словам Немерюка, торговля функционирует в непростом режиме, ежедневно 300 тыс. человек, занятых в этой сфере, выходят на работу - это продавцы, кассиры, грузчики, водители.

"Почти месяц назад был всплеск спроса на разные группы товаров, начиная от бакалеи, на консервную продукцию, на масло подсолнечное <....> По каким-то позициям у нас был десятикратный спрос, рост спроса на отдельные группы товаров. Работали в усиленном режиме, но справились с этим. Сейчас торговля работает стабильно", - сказал Немерюк.

Также он сообщил об отсутствии ценовых колебаний на 52 группы товаров первой необходимости, кроме периодических скачков стоимости некоторых сезонных овощей и фруктов.

"У нас есть 52 товара первой необходимости, цены на которые мы мониторим. Причем этот мониторинг начался еще в 2014 году, затем группа товаров несколько расширилась, мы постоянно в ежедневном формате смотрим эти позиции по росту цен. На эти 52 позиции роста как такового нет, но есть некие сезонные колебания на овощную и фруктовую группу товаров", - сказал Немерюк

Он напомнил, что в связи с повышенным вниманием к теме распространения коронавируса, был искусственно создан ажиотаж вокруг имбиря, чеснока и лимона. "Говорилось, что они якобы помогают при профилактике коронавируса. [Стоимость] имбиря выросла в четыре раза, чеснока - в несколько раз. Имбиря в стране хватает, в опте цена около 400 рублей, доходит до 900 рублей. Когда лимоны турецкие перестали поставляться из-за сезона, пошли аргентинские", - пояснил он, добавив, что сейчас цены на эти продукты находятся на обычном уровне.

В Москве с 29 марта введен для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

В новость были внесены изменения (20:04 время мск) — добавлены подробности по тексту.