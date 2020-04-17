Урны с прахом в крематориях Москвы будут храниться бесплатно во время режима самоизоляции

"ГБУ "Ритуал" продлило срок бесплатного хранения праха умерших в период действия ограничений, введенных в Москве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такое решение было принято в связи с тем, что в настоящее время многие просто не имеют возможности забрать урну с прахом близкого человека", - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Урны с прахом в московских крематориях будут храниться бесплатно на время действия режима повышенной готовности. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Как уточнили в учреждении, в обычных условиях урна с прахом может храниться бесплатно в крематории в течение 40 дней после кремации. За каждый последующий день хранения родственникам умершего необходимо внести плату в размере 50 рублей.

"На данный момент за все время действия режима самоизоляции в ГБУ "Ритуал" поступило около 20 обращений граждан по вопросу получения урны с прахом. В этой связи обращаем внимание, что ГБУ "Ритуал" предлагает услугу доставки урн с прахом на дом в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья. Для оформления заказа необходимо написать письмо на электронную почту zakazonline@mosritual.ru, указав в его теме: "Дистанционная доставка урн", - пояснили в ГБУ "Ритуал".

Как добавили в пресс-службе, за первые три месяца 2020 года московские крематории провели более 14,6 тыс. кремаций. В 2019 году за тот же период было проведено около 14,3 тыс. кремации; в 2018-м - более 14,8 тыс. кремаций; в 2017-м - более 13,9 тыс. кремаций. В настоящее время в трех московских крематориях - Митинском, Николо-Архангельском и Хованском - хранятся более 2 тыс. урн с прахом умерших, чьи родственники еще не приняли решения о месте захоронения праха, не собрали необходимые документы или не забирают их по личным причинам.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.