Средний возраст умерших пациентов в Коммунарке более 68 лет

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Средний возраст 20 пациентов, умерших с новой коронавирусной инфекцией в московском больничном комплексе в Коммунарке составляет около 68 лет. Об этом сообщил в пятницу главный врач медучреждения Денис Проценко.

"Конец недели. Провели анализ летальных исходов. С 28 марта по сегодняшний день в Коммунарке 20 летальных исходов подтвержденной COVID-инфекции. Средний возраст - 68,1 год. У большинства пациентов имелась сопутствующая патология в виде сахарного диабета, ХНС [хроническая сердечная недостаточность] и прочее", - написал Проценко на своей странице в Facebook.