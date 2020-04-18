{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Средний возраст умерших пациентов в Коммунарке более 68 лет

Об этом рассказал главный врач больницы Денис Проценко
На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Средний возраст 20 пациентов, умерших с новой коронавирусной инфекцией в московском больничном комплексе в Коммунарке составляет около 68 лет. Об этом сообщил в пятницу главный врач медучреждения Денис Проценко.

"Конец недели. Провели анализ летальных исходов. С 28 марта по сегодняшний день в Коммунарке 20 летальных исходов подтвержденной COVID-инфекции. Средний возраст - 68,1 год. У большинства пациентов имелась сопутствующая патология в виде сахарного диабета, ХНС [хроническая сердечная недостаточность] и прочее", - написал Проценко на своей странице в Facebook.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы заявили, что цены на товары первой необходимости не выросли
В городе мониторят ценовые колебания на 52 категории товарных групп
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС