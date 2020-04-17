Собянин: подавляющее большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Большая часть жителей Москвы соблюдает режим самоизоляции, установленный в городе. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в эфире "Россия-1".

"Можно сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдают тот режим самоизоляции, который был установлен государственной властью", - сказал Собянин.

Он не исключил ужесточения ограничительных мер. "Если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий, все инструменты для этого есть", - сказал столичный градоначальник в ответ на вопрос, возможно ли ужесточение ограничительных мер в Москве.

Режим самоизоляции для всех москвичей был введен 29 марта в целях борьбы с распространением коронавируса, с 15 апреля в городе действует система электронных пропусков для перемещения на личном и общественном транспорте.

В Москве зарегистрировано 18 105 случаев заражения новым коронавирусом - 56,6% выявленных во всей стране. Выздоровели уже 1 517 человек, умерли в общей сложности 127.

В новость были внесены изменения (21:54 мск) - добавлены подробности по тексту.