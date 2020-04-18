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В Москве ожидается облачная погода

Воздух прогреется до восьми градусов тепла

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, временами осадки и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве 18 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус одного градуса.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 18 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах четырех-девяти градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус три градуса.

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Россия
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