Новая инфекционная больница в Москве сможет проводить более 10 тыс. разных тестов в сутки

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Инфекционная больница, построенная в поселении Вороновское Новой Москвы, сможет обрабатывать свыше 10 тыс. различных тестов и анализов за сутки, сообщила в субботу пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"В составе инфекционной больницы в поселении Вороновское Новой Москвы построен современный лабораторный блок. Он оснащен достаточным количеством самой точной и современной медицинской техники, способной оперативно диагностировать различные заболевания... такая оснащенность позволит проводить более 10 тыс. сложных тестов и анализов в сутки или около 4 млн тестов в год", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Он пояснил, что речь идет об общих, биохимических, иммуноферментных анализах и комплексе других сложных исследований. На территории стационара также возведен отдельный диагностический блок с кабинетами магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также рентгенодиагностики. В больнице возможно проведение таких обследований как лучевая диагностика, эндоскопия и других.

17 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что инфекционная больница в Новой Москве примет первых пациентов в понедельник, 20 апреля, все строительные работы там были завершены за месяц - ее строительство с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта.