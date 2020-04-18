{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Новая инфекционная больница в Москве сможет проводить более 10 тыс. разных тестов в сутки

В год планируется проводить около 4 млн тестов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Инфекционная больница, построенная в поселении Вороновское Новой Москвы, сможет обрабатывать свыше 10 тыс. различных тестов и анализов за сутки, сообщила в субботу пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"В составе инфекционной больницы в поселении Вороновское Новой Москвы построен современный лабораторный блок. Он оснащен достаточным количеством самой точной и современной медицинской техники, способной оперативно диагностировать различные заболевания... такая оснащенность позволит проводить более 10 тыс. сложных тестов и анализов в сутки или около 4 млн тестов в год", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Он пояснил, что речь идет об общих, биохимических, иммуноферментных анализах и комплексе других сложных исследований. На территории стационара также возведен отдельный диагностический блок с кабинетами магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также рентгенодиагностики. В больнице возможно проведение таких обследований как лучевая диагностика, эндоскопия и других.

17 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что инфекционная больница в Новой Москве примет первых пациентов в понедельник, 20 апреля, все строительные работы там были завершены за месяц - ее строительство с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 20,7 тыс.
Зафиксированы 2 649 новых случаев заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС