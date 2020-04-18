Синоптики прогнозируют аномальный холод и мокрый снег в Москве на Пасху

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Мокрый снег, дождь и аномальная температура ниже нормы на 3 градуса прогнозируются в Москве на Пасху, 19 апреля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"[Ожидаются] и дождь, и мокрый снег, но небольшие осадки. [Будет] пасмурно, иногда солнце все-таки будет проглядывать, конечно. Ночью около нулевых отметок и даже до минус 3, а днем повысится всего лишь до [плюс] 5-7 градусов. Максимум - до 8 градусов", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что такой температурный фон на 3 градуса ниже нормы.