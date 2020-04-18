На портале мэра Москвы заработал раздел для довнесения данных по цифровым пропускам

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Опция проверки и внесения дополнительных данных по цифровым пропускам для проезда на личном и общественном транспорте заработала на портале мэра Москвы mos.ru.

Владельцы ранее оформленных пропусков могут в разделе nedoma.mos.ru добавить в них данные о номерах транспортных карт "Тройка" и "Стрелка", номера социальных карт Москвы и Подмосковья, а также номера личных и служебных автомобилей. Для этого необходимо выбрать закладку "Проверить цифровой пропуск", ввести номер уже выданного пропуска и указать дополнительные сведения.

Автоматизированный контроль

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 22 апреля власти города переводят систему контроля за наличием пропусков у граждан в автоматический режим. Речь идет о проездных билетах в городском транспорте, где с 22 апреля будут приниматься только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной, а также соцкарты москвича и жителя Подмосковья. Для их использования пассажиры должны включить номера карт в свои цифровые пропуска. Если в цифровом пропуске номер карты не указан, то проезд в транспорте станет невозможен: карта просто не сработает на турникете или валидаторе. Действие же всех остальных видов проездных приостановят с 22 апреля до 1 мая, а неиспользованные поездки позднее компенсируют.