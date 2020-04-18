На портале мэра Москвы заработал раздел для довнесения данных по цифровым пропускам

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Опция проверки и внесения дополнительных данных по цифровым пропускам для проезда на личном и общественном транспорте заработала на портале мэра Москвы mos.ru.
Владельцы ранее оформленных пропусков могут в разделе nedoma.mos.ru добавить в них данные о номерах транспортных карт "Тройка" и "Стрелка", номера социальных карт Москвы и Подмосковья, а также номера личных и служебных автомобилей. Для этого необходимо выбрать закладку "Проверить цифровой пропуск", ввести номер уже выданного пропуска и указать дополнительные сведения.
Автоматизированный контроль
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 22 апреля власти города переводят систему контроля за наличием пропусков у граждан в автоматический режим. Речь идет о проездных билетах в городском транспорте, где с 22 апреля будут приниматься только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной, а также соцкарты москвича и жителя Подмосковья. Для их использования пассажиры должны включить номера карт в свои цифровые пропуска. Если в цифровом пропуске номер карты не указан, то проезд в транспорте станет невозможен: карта просто не сработает на турникете или валидаторе. Действие же всех остальных видов проездных приостановят с 22 апреля до 1 мая, а неиспользованные поездки позднее компенсируют.
Также для контроля будут использовать камеры фото- и видеофиксации нарушений на автодорогах. "Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Порядок тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт", - пояснил Собянин. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцы - штрафоваться.
Удостоверения гособразца
Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений гособразца не обязаны получать цифровые пропуска. Но чтобы упорядочить передвижения по городу, им тоже нужно зарегистрировать номера своих личных или служебных машин и электронных карт. Если потребуется внести изменения, сделать это можно будет в том же порядке.
Для поездок же на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды - в том же порядке, что и цифровые пропуска. "Аналогичные правила будут действовать в отношении журналистов, имеющих редакционные удостоверения и иные документы, удостоверяющие их полномочия", - пояснил Собянин. Данная мера, по его словам, также вводится в действие с 22 апреля.